Как оплатить запоздавшие штрафы с скидкой 50%

Журнал «Колеса» рассказал , что штраф за нарушение ПДД, пришедший слишком поздно, можно все равно уплатить с 50-процентной скидкой, подав ходатайство о восстановлении срока уплаты.

Издание отмечает, что для этого необходимо обратиться в орган, вынесший постановление о правонарушении. К ходатайству нужно приложить копию почтового уведомления о штрафе, в котором указаны даты поступления и получения.

В январе в России вступил в силу закон, разрешающий оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой даже после 20-дневного льготного срока. Теперь водители смогут оплатить взыскание со скидкой в 50 процентов, если почтовое извещение о штрафе запоздало и пришло по истечении 20 льготных дней.

Как отмечают «Колеса», если письмо пришло вовремя, а нарушитель специально не забирает его с почты, никаких поблажек не будет и льготный срок уплаты штрафа сгорит.

Если копия постановления о штрафе, направленная водителю по почте заказным письмом, пришла на его адрес после 20 дней со дня вынесения, льготный срок оплаты восстановят. Эти 20 дней отсчитываются именно с момента вынесения постановления до момента прибытия его копии на почту.