Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как оплатить запоздавшие штрафы с скидкой 50% 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Журнал «Колеса» рассказал, что штраф за нарушение ПДД, пришедший слишком поздно, можно все равно уплатить с 50-процентной скидкой, подав ходатайство о восстановлении срока уплаты.
Издание отмечает, что для этого необходимо обратиться в орган, вынесший постановление о правонарушении. К ходатайству нужно приложить копию почтового уведомления о штрафе, в котором указаны даты поступления и получения.
В январе в России вступил в силу закон, разрешающий оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой даже после 20-дневного льготного срока. Теперь водители смогут оплатить взыскание со скидкой в 50 процентов, если почтовое извещение о штрафе запоздало и пришло по истечении 20 льготных дней.
Как отмечают «Колеса», если письмо пришло вовремя, а нарушитель специально не забирает его с почты, никаких поблажек не будет и льготный срок уплаты штрафа сгорит.
Если копия постановления о штрафе, направленная водителю по почте заказным письмом, пришла на его адрес после 20 дней со дня вынесения, льготный срок оплаты восстановят. Эти 20 дней отсчитываются именно с момента вынесения постановления до момента прибытия его копии на почту.
Комментарии
Автоновости , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Porsche отзывает в России более тысячи машин
Фургон Nissan превратили в мастерскую столяра
Депутаты введут права на электросамокаты1
Jaguar Джеймса Бонда выставили на продажу
В Петербурге автомобиль въехал в остановку
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение