Распродажу ржавых ретро-машин устроили во Франции

Владелец склада во Франции, в котором несколько месяцев назад была обнаружена коллекция из 81 автомобиля, решил избавиться от неё через аукцион, сообщает TopGear.

Практически все автомобили находятся в удручающем состоянии и требуют капитальной реставрации, поэтому цена на некоторые лоты составляет всего 100-200 евро. Впрочем, в списке есть такие экземпляры, мимо которых вряд ли смогут пройти ценители ретро-техники.

Например, один из самых ценных автомобилей в коллекции — гоночный Lamborghini Miura 1968 года выпуска. Его ориентировочная цена составляет порядка 600 тысяч евро. При этом отмечается, что в машину придётся ещё вкладывать деньги, поскольку она требует значительного ремонта.

Jaguar E-Type 1961 года выпуска обойдётся дешевле — порядка 60 тысяч евро. Указано, что за время своего существования автомобиль проехал 58 тысяч километров.

Porsche 356 1953 года можно приобрести за сумму в районе 10-15 тысяч евро. Однако, намного больше придётся вложить в ремонт автомобиля. Кузов практически полностью повреждён коррозией. Отсутствуют некоторые детали двигателя, нет фар.

Также на аукционе можно приобрести авто, достойное стать музейным экспонатом. Речь идёт о Rolland Pilan B22 1924 года выпуска. Стоимость лота 12-15 тысяч евро. Но есть одна проблема — под капотом машины отсутствует двигатель.

Всего за 50 евро продается американский Chrysler Windsor 1946 года с пробегом в 32 тысячи километров.

По информации автора статьи, аукцион назначен на 20 января и поучаствовать в нём сможет любой желающий.