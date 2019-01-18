Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями

Российский завод компании Hyundai Motor "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" начнет производить легковые автомобили с российскими двигателями, пишет "Автостат" со ссылкой на Минпромторг

Ведомство заключило десятилетний инвестиционный контракт с автопроизводителем в рамках проекта по локализации производства легковых автомобилей в России.

"Компания приняла обязательства по производству машин с использованием ключевых российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления", — цитирует портал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Отмечается, что совокупный объем инвестиций составит 16,6 миллиарда рублей.

"С учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 миллиардов рулей", — заключил министр.

"Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — один из крупнейших автопроизводителей в России, ежегодно выпускающий более 200 тысяч машин. На данный момент в предприятие инвестировали более миллиарда долларов.