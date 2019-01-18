Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Российский завод компании Hyundai Motor "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" начнет производить легковые автомобили с российскими двигателями, пишет "Автостат" со ссылкой на Минпромторг.
Ведомство заключило десятилетний инвестиционный контракт с автопроизводителем в рамках проекта по локализации производства легковых автомобилей в России.
"Компания приняла обязательства по производству машин с использованием ключевых российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления", — цитирует портал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Отмечается, что совокупный объем инвестиций составит 16,6 миллиарда рублей.
"С учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 миллиардов рулей", — заключил министр.
"Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — один из крупнейших автопроизводителей в России, ежегодно выпускающий более 200 тысяч машин. На данный момент в предприятие инвестировали более миллиарда долларов.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Денис Мантуров , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Jeep Grand Cherokee переделали в пикап
Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной
Назван самый продаваемый автомобиль в России в декабре1
Toyota опубликовала детали о европейском RAV4 Hybrid
Porsche отзывает в России более тысячи машин
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение