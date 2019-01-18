Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде выставили на продажу

Британский дилерский центр Kaaimans International выставил на продажу суперкар Jaguar C-X75, который участвовал в съемках фильма «Спектр» — 24-й картины о Джеймсе Бонде. Цена автомобиля не раскрывается — ее сообщат потенциальному покупателю по запросу.

Выставленный на продажу автомобиль использовался каскадерами — это один из четырех экземпляров суперкара, построенных специально для съемок. Купе оснащено пятилитровым бензиновым двигателем V8 с механическим нагнетателем, мощность которого не уточняется. Такой же агрегат используется на «заряженных» моделях группы Jaguar Land Rover , где он выдает до 575 лошадиных сил.

Гибридный суперкар разрабатывался «Ягуаром» с 2011 года, однако впоследствии компания приняла решение закрыть проект. Руководство марки усомнилось, что сможет продать весь запланированный тираж в двести автомобилей. Стоимость каждой машины должна была составить около 1,15 миллиона долларов.

Над купе Jaguar работал вместе с командой Формулы-1 Williams. Прототип имел гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового двигателем с механическим нагнетателем и турбиной, выдававшего около 500 лошадиных сил. Также машина комплектовалась двумя электромоторами и комплектом литий-ионных батарей. Суммарная отдача агрегатов должна была составить приблизительно 1000 лошадиных сил.