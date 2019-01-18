Porsche отзывает в России более тысячи машин из-за возможных проблем с ПО

Porsche отзывает в РФ 1236 автомобилей из-за возможных проблем с программным обеспечением, которые могут привести к отключению усиления руля, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2016 года по декабрь 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет произведено перепрограммирование.