Озвучены планы концерна General Motors

Генеральный директор концерна GM контурно очертила ближайшие перспективы в развитии компании.

В частности, Мэрри Барра нацелена на закрытие 4 заводов на территории США. В последние годы их цеха были загружены на 30-40%, и имеют отрицательную рентабельность.

Такие подразделения проще и дешевле начать модернизировать заранее, не дожидаясь потери средств в будущем. Одним из направлений модернизации станет перевод Cadillac на рельсы по производству электромобилей. Уже названа первая электрическая модель под брендом — BEV3. Ее производство назначено на 2021 год.

Второй актуальной нишей GM видит создание автономных машин для служб такси. Пилотный проект будет предназначен для Санкт-Франциско. Модели Chevrolet Volt будут самостоятельными на 100% — без руля и педалей. Успех проекта подтверждают пилотные партии машин. Из 200 тыс. выпущенных гибридов и электромашин, все показали себя надежными, не требующими регулярной замены батареи машинами.

В основе машин будущего разработка качественных Li-ion элементов, современные технологии. Остается дождаться прихода таких технологий к нам.