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Озвучены планы концерна General Motors 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Генеральный директор концерна GM контурно очертила ближайшие перспективы в развитии компании.
В частности, Мэрри Барра нацелена на закрытие 4 заводов на территории США. В последние годы их цеха были загружены на 30-40%, и имеют отрицательную рентабельность.
Такие подразделения проще и дешевле начать модернизировать заранее, не дожидаясь потери средств в будущем. Одним из направлений модернизации станет перевод Cadillac на рельсы по производству электромобилей. Уже названа первая электрическая модель под брендом — BEV3. Ее производство назначено на 2021 год.
Второй актуальной нишей GM видит создание автономных машин для служб такси. Пилотный проект будет предназначен для Санкт-Франциско. Модели Chevrolet Volt будут самостоятельными на 100% — без руля и педалей. Успех проекта подтверждают пилотные партии машин. Из 200 тыс. выпущенных гибридов и электромашин, все показали себя надежными, не требующими регулярной замены батареи машинами.
В основе машин будущего разработка качественных Li-ion элементов, современные технологии. Остается дождаться прихода таких технологий к нам.
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Автоновости , Chevrolet Volt , Chevrolet , Cadillac
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