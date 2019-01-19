Раскрыты подробности по BMW X3 M

В сети появилась информация о новом BMW X3 M. Это произошло еще до официальной премьеры.

Опубликовано и первое фото новинки. Однако не исключено, что это снимок носит рендерный характер.

Из изображения можно составить следующую картину. Так, машина получила агрессивной формы обвес с увеличенной прижимной силой.

Добавились дополнительные аэродинамические детали. Сказанное касается, в частности, спойлера над задней дверью, а также легкосплавных дисков.

На новинке с полным приводом установят трехлитровый двигатель с потенциалом в 450 лошадиных сил. Путем приобретения дополнительного пакета можно увеличить мощность до 475 или 500 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена АКПП.

Ожидаются и некоторые обновления внутри. Пока лишь обнародовано фото цифровой приборной панели.

Скорее всего, BMW X3 M покажут на предстоящем автосалоне в Женеве. А вскоре должны начаться и первые продажи. Тогда же станет доступна информация о ценах.