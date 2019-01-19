Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota тестирует новый Highlander 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Пока обновленный Highlander от Toyota практически полностью скрыт камуфляжем.
Несмотря на это специалисты уже поспешили сделать свои предположения. Так, автомобиль внешне выглядит чуть длиннее новой версии. Это приведет к повышению комфорта пассажиров сзади.
Не исключено, что спереди автомобиль будет внешне во многом похож на Toyota RAV4 образца 2019 года. Два автомобиля могут объединять расположение фар и зеркал, а также шестиугольная решетка радиатора.
На новинке может появиться новая линейка двигателей. Также, скорее всего, в конструкцию будет входить система активной безопасности нового поколения.
Текущая версия Highlander располагает круиз-контролем, датчиком полосы, автоматической регулировкой дальнего света. Есть еще система предотвращения столкновений.
Car.ru: последние новости
Хозяин раритетной «Чайки» может ее продать Раскрыты подробности по BMW X3 M Озвучены планы концерна General Motors
Автоновости , Toyota , Toyota RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценена эффективность альтернативного топлива
Хозяин раритетной «Чайки» может ее продать
Водитель и пешеход погибли в ДТП во Владимире
Раскрыты подробности по BMW X3 M
Как избежать наказания за оставление места ДТП
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение