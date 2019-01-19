Toyota тестирует новый Highlander

Пока обновленный Highlander от Toyota практически полностью скрыт камуфляжем.

Несмотря на это специалисты уже поспешили сделать свои предположения. Так, автомобиль внешне выглядит чуть длиннее новой версии. Это приведет к повышению комфорта пассажиров сзади.

Не исключено, что спереди автомобиль будет внешне во многом похож на Toyota RAV4 образца 2019 года. Два автомобиля могут объединять расположение фар и зеркал, а также шестиугольная решетка радиатора.

На новинке может появиться новая линейка двигателей. Также, скорее всего, в конструкцию будет входить система активной безопасности нового поколения.

Текущая версия Highlander располагает круиз-контролем, датчиком полосы, автоматической регулировкой дальнего света. Есть еще система предотвращения столкновений.