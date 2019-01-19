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Хозяин раритетной «Чайки» может ее продать 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Правда, потенциальному покупателю «Чайки» придется заплатить почти 600 тысяч долларов.
Владельца зовут Турал Аббасалиев, и проживает он в одном из сел Азербайджана. С 1973 года его семья является обладателем автомобиля «Газ-13» или «Чайка».
Этот автомобиль собирался в период с 1959 по 1981 года. Всего за это время было выпущено лишь 3200 экземпляров машин представительского класса.
В своем распоряжении транспорт имеет двигатель на 5,5 литра. Расход топлива также немаленький 25-30 литров.
Несмотря на свой возраст, «Чайка» выглядит практически как новая. Ее включают в свадебные кортежи и задействуют в съемках фильмов и клипов.
Как признается владелец, он готов расстаться с раритетом, но при одном условии. Будущий покупатель должен заплатить миллион азербайджанских манатов. Это примерно 590 тысяч долларов.
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