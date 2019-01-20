Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свой дешевле: в Казахстане снижаются цены на бензин 

Мир24 4 часа назад
Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин
На треть выросло производство бензина в Казахстане. Теперь республика полностью обеспечивает себя топливом и даже экспортирует в соседние страны. Как изменились цены, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Гульмира Жанзакова.
Чтобы заправить полный бак легкового автомобиля 92-м бензином, в Казахстане придется заплатить 15 долларов. За прошлый год цена на горюче-смазочные материалы снизилась на 1 цент. Все за счет модернизации собственного нефтеперерабатывающего производства.
«По идее мне пойдет, я в неделю раз заливаю. 6 тысяч уходит», — говорит водитель.
«Желательно снижать. Своя нефть, свои заводы, а каждый год все дорожает и дорожает», — посетовал другой.
До обновления нефтеперерабатывающих заводов проблемы с топливом в республике были у всего транспортного сектора. Год назад под угрозой срыва оказались десятки авиарейсов — не хватало горючего. Гражданская авиация на 70% зависела от поставок бензина из России. Но сейчас ввоз хотят запретить: страна обеспечивает себя на 100%.
«В связи с тем, что профицит бензина наблюдается, импорт его из Российской Федерации усугубляет, и так полный объем хранилищ нефтебаз и АЗС», — отметил заместитель директора департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики Казахстана Сатжан Каримов.
После модернизации трех предприятий Казахстан произвел 4 миллиона тонн горюче-сказочные материалов — это почти на 130% больше, чем в прошлом году. Теперь республика планирует увеличить поставку топлива в Кыргызстан. А в будущем наладить транспортировку в Армению и Беларусь.
Сейчас Казахстан занимает 10-е место среди стран мира, где продается самый дешевый бензин.
Мир24: последние новости
Названы самые популярные автомобили на рынке Москвы в 2018 году Перекрывших Новый Арбат ради съемок клипа блогеров арестовали на 10 суток СМИ: В автопарке Медведева появятся минивены и седаны проекта «Кортеж»
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре автомобиля столкнулись в тоннеле в Москве
Найдена альтернатива штатному подогреву сидений
Три ошибки при прогреве авто зимой
Оценена эффективность альтернативного топлива2
Toyota тестирует новый Highlander
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение