Свой дешевле: в Казахстане снижаются цены на бензин

На треть выросло производство бензина в Казахстане. Теперь республика полностью обеспечивает себя топливом и даже экспортирует в соседние страны. Как изменились цены, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Гульмира Жанзакова.

Чтобы заправить полный бак легкового автомобиля 92-м бензином, в Казахстане придется заплатить 15 долларов. За прошлый год цена на горюче-смазочные материалы снизилась на 1 цент. Все за счет модернизации собственного нефтеперерабатывающего производства.

«По идее мне пойдет, я в неделю раз заливаю. 6 тысяч уходит», — говорит водитель.

«Желательно снижать. Своя нефть, свои заводы, а каждый год все дорожает и дорожает», — посетовал другой.

До обновления нефтеперерабатывающих заводов проблемы с топливом в республике были у всего транспортного сектора. Год назад под угрозой срыва оказались десятки авиарейсов — не хватало горючего. Гражданская авиация на 70% зависела от поставок бензина из России. Но сейчас ввоз хотят запретить: страна обеспечивает себя на 100%.

«В связи с тем, что профицит бензина наблюдается, импорт его из Российской Федерации усугубляет, и так полный объем хранилищ нефтебаз и АЗС», — отметил заместитель директора департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики Казахстана Сатжан Каримов.

После модернизации трех предприятий Казахстан произвел 4 миллиона тонн горюче-сказочные материалов — это почти на 130% больше, чем в прошлом году. Теперь республика планирует увеличить поставку топлива в Кыргызстан. А в будущем наладить транспортировку в Армению и Беларусь.

Сейчас Казахстан занимает 10-е место среди стран мира, где продается самый дешевый бензин.