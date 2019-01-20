Google Maps предупредит о камерах-радарах на дорогах

Приложение Google Maps начало отображать установленные на дорогах камеры контроля скорости. На это обратили внимание пользователи в разных странах мира. Среди стран, которые затронет обновление, есть и Россия.

Возможность сообщать о камерах и видеть их на карте давно есть в приложении Waze, за который Google пять лет пришлось выложить $1 млрд Теперь такая возможность интегрирована и в стандартные карты. Пока что функция находится в режиме тестирования, сообщает Android Police.

Камеры отмечены оранжевым цветом. При приближении к ним приложение будет выдавать звуковое уведомление. Будет оно информировать и о максимальной разрешённой скорости. Правда, на первом этапе — не во всех странах.

Осенью прошлого года, как сообщал News.ru, были анонсированы несколько новых функций в Google Maps. Пользователи получили возможность одним нажатием узнать всю информацию о пробках, авариях и расписании общественного транспорта.