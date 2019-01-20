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«Нива» прошла через качественный тюнинг 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Российские мастера ставят эксперименты над разными автомобилями. На этот раз пришел черед Lada 4 x 4 или в народе называемой «Нивой».
Результаты работы говорят о том, что машина изменилась до неузнаваемости, и, причем, в лучшую сторону. Внешние изменения касаются смены бамперов на современные, новых оптики и радиаторной решетки. Плюс добавились усиленные пороги и легкосплавные диски.
Но все же кардинальные преображения обрел салон. Его интерьер полностью представлен кожей оранжевого цвета. В нее даже облачили руль и рычаг переключения передач.
Если говорить дальше о рулевом колесе, оно получило ряд кнопок управления. Интересными являются решения и по багажному отделению.
В нем появились крепления особого рода, а также панель из стекла. Некоторые пользователи с чувством юмора написали в сети о том, что заказчик решил сделать в багажнике импровизированный вариант печки для пикника.
Кстати, недавно отечественные тюнеры кардинально поработали над Toyota Land Cruiser 200. Автомобилю достались кресла от BMW, современная передняя решетка, а также планшеты для пассажиров сзади.
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Автоновости , BMW , Lada , Toyota , Toyota Land Cruiser
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