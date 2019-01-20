«Нива» прошла через качественный тюнинг

Российские мастера ставят эксперименты над разными автомобилями. На этот раз пришел черед Lada 4 x 4 или в народе называемой «Нивой».

Результаты работы говорят о том, что машина изменилась до неузнаваемости, и, причем, в лучшую сторону. Внешние изменения касаются смены бамперов на современные, новых оптики и радиаторной решетки. Плюс добавились усиленные пороги и легкосплавные диски.

Но все же кардинальные преображения обрел салон. Его интерьер полностью представлен кожей оранжевого цвета. В нее даже облачили руль и рычаг переключения передач.

Если говорить дальше о рулевом колесе, оно получило ряд кнопок управления. Интересными являются решения и по багажному отделению.

В нем появились крепления особого рода, а также панель из стекла. Некоторые пользователи с чувством юмора написали в сети о том, что заказчик решил сделать в багажнике импровизированный вариант печки для пикника.