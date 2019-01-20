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«АвтоВАЗ» собирался выпускать электромобили 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
О неизвестном многим факте из истории «АвтоВАЗа» рассказали эксперты.
Оказывается, в недрах автозавода в Тольятти был создан прототип машины на электрической тяге. Концептуальный образец под названием «Рапан» даже показали на отдельном стенде Парижского автошоу в 1998 году.
На то время автомобиль мог похвастаться рядом передовых идей. Например, многочисленные стеклянные панели создавали ощущение полупрозрачности кузова. Сюда можно добавить и крышу вместе с панорамным люком.
Когда водитель хотел покинуть свой транспорт, рулевой механизм вместе с колесом был способен принять вертикальное положение.
Электрический мотор у прототипа располагался сзади и передавал свои усилия на передние колеса. Однако многим казалось, что экспериментальный образец был нереальным для своего времени. Поэтому инвесторов для серийного выпуска «Рапана» так и не нашлось.
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