«АвтоВАЗ» собирался выпускать электромобили

О неизвестном многим факте из истории «АвтоВАЗа» рассказали эксперты.

Оказывается, в недрах автозавода в Тольятти был создан прототип машины на электрической тяге. Концептуальный образец под названием «Рапан» даже показали на отдельном стенде Парижского автошоу в 1998 году.

На то время автомобиль мог похвастаться рядом передовых идей. Например, многочисленные стеклянные панели создавали ощущение полупрозрачности кузова. Сюда можно добавить и крышу вместе с панорамным люком.

Когда водитель хотел покинуть свой транспорт, рулевой механизм вместе с колесом был способен принять вертикальное положение.

Электрический мотор у прототипа располагался сзади и передавал свои усилия на передние колеса. Однако многим казалось, что экспериментальный образец был нереальным для своего времени. Поэтому инвесторов для серийного выпуска «Рапана» так и не нашлось.