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Найдена альтернатива штатному подогреву сидений 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Новые модели большинства транспортных средств оборудуются опцией подогрев передних сидений.
В зимний период времени это функция просто незаменима. К сожалению, не все автомобили оборудуются подогревом. Но не беда, найдена альтернатива, которая подойдет для любого транспортного средства.
На рынке запчастей можно приобрести электрическую накидку для сидения. Она подключается в разъём прикуривателя. Самое главное, чтобы ткань была прорезиненная и плотная. При включении необходимо контролировать процесс, чтобы не произошло замыкания и возгорания.
Можно сделать перетяжку сидений. Для этого используется специальный материал, который содержит элементы нагрева. Этот способ более безопасный, так как нет проводов, но затратный.
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