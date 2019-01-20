Найдена альтернатива штатному подогреву сидений

Новые модели большинства транспортных средств оборудуются опцией подогрев передних сидений.

В зимний период времени это функция просто незаменима. К сожалению, не все автомобили оборудуются подогревом. Но не беда, найдена альтернатива, которая подойдет для любого транспортного средства.

На рынке запчастей можно приобрести электрическую накидку для сидения. Она подключается в разъём прикуривателя. Самое главное, чтобы ткань была прорезиненная и плотная. При включении необходимо контролировать процесс, чтобы не произошло замыкания и возгорания.

Можно сделать перетяжку сидений. Для этого используется специальный материал, который содержит элементы нагрева. Этот способ более безопасный, так как нет проводов, но затратный.