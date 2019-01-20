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Оценена эффективность альтернативного топлива 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
В Российская Федерация цены на топливо поднимаются чуть ли не каждый месяц, именно поэтому ищут альтернативную замену дизелю и бензину.
Уже достаточно давно автомобили работают на газу (метан или бутан). В будущем планируют смешивать спирт и бензин. Предполагается, что подобная смесь встанет в один ряд с газом. Кроме этого, разработчики испытывают топливо, компонентами которого являются отходы продуктов питания.
Первый раз транспортное средство проехало на смеси бензина и спирта в 1914 году. Результатом стала экономность. В настоящее время эти показатели достигают от 5 до 10%. Соответственно выгоднее и дешевле чистого бензина. Еще одним плюсом является экологичность. Важно, что смесь делают как с этиловым, так и метиловым спиртом. К сожалению, пока оба варианта могут оказывать негативное воздействие на двигатель.
То ли дело, биодизельное топливо. В его основу входят масла и животные жиры. Кроме этого, можно использовать любые остатки пищи. Такое топливо экологически чистое, не засоряет окружающую среду. Кроме плюсов, есть значительный минус, очень дорогое. Именно поэтому самая лучшая альтернатива бензина и солярки— газовое топливо.
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