Chevrolet Niva резко подорожала

GM-АвтоВАЗ скорректировал цены на внедорожник Niva, который получил расширенный список стандартного оснащения.

Как сообщал "Авторамблер", 22 января, в продажу поступит Chevrolet Niva 2019 модельного года. Уже в базовой комплектации такие автомобили оснащаются ABS, подушкой безопасности водителя и системой экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее это оборудование было доступно только в более дорогих версиях модели.

Сегодня стало известно, что в связи с расширением стандартного набора оснащения, а также с повышением НДС с 18% до 20%, "Нива" подорожала на 11-13 тыс. рублей. Цены варьируются в диапазоне от 639 тыс. до 789 тыс. рублей. Как и прежде, автомобиль укомплектован 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым дифференциалом.

По итогам продаж в 2018 году эта модель вошла в топ-10 самых популярных внедорожников в России с результатом в 29 235 реализованных авто. Это почти на 2 тыс. меньше, чем в 2017 году.