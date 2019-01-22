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Chevrolet Niva резко подорожала 

Авторамблер + ещё 8 55 минут назад
Фото: Авторамблер
GM-АвтоВАЗ скорректировал цены на внедорожник Niva, который получил расширенный список стандартного оснащения.
Как сообщал "Авторамблер", 22 января, в продажу поступит Chevrolet Niva 2019 модельного года. Уже в базовой комплектации такие автомобили оснащаются ABS, подушкой безопасности водителя и системой экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее это оборудование было доступно только в более дорогих версиях модели.
Сегодня стало известно, что в связи с расширением стандартного набора оснащения, а также с повышением НДС с 18% до 20%, "Нива" подорожала на 11-13 тыс. рублей. Цены варьируются в диапазоне от 639 тыс. до 789 тыс. рублей. Как и прежде, автомобиль укомплектован 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым дифференциалом.
По итогам продаж в 2018 году эта модель вошла в топ-10 самых популярных внедорожников в России с результатом в 29 235 реализованных авто. Это почти на 2 тыс. меньше, чем в 2017 году.
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Niva
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