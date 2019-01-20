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Что нельзя оставлять в машине в мороз 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Опытные водители рассказали, что лучше не оставлять в салоне автомобиля зимой. В топ-3 списка вещей, которые могут испортиться из-за низких температур — напитки, лекарства и электроника, сообщает «Автовзгляд».
По словам автора статьи, стеклянные ёмкости с напитками, забытые автовладельцем в салоне машины, будут первыми претендентами на уничтожение низкими температурами. Как известно, вода при замерзании расширяется, однако не все тары способны выдержать увеличившееся внутреннее давление. Поэтому разлитая жидкость из повреждённой бутылки может стать неприятным сюрпризом для автолюбителя.
Издание подчёркивает, что не для всех продуктов питания мороз одинаково полезен. Например, испортиться могут консервы и куриные яйца.
От воздействия низких температур страдают и отдельные виды лекарств. Некоторые из них, разлитые в стеклянные бутыльки, может постичь участь замёрзших напитков. Другие, как например инсулин, на морозе могут приобрести ядовитые свойства и стать непригодными к употреблению.
Эксперты уверяют, что экстремального холода не терпят гаджеты. У электроники, несколько часов пролежавшей на морозе, гарантированно сядет батарея, которую ни в коем случае не стоит сразу отправлять на зарядку. От перепада температур аккумулятор может выйти из строя.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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