Обновленный Honda CR-V 2019 скромно показался в Детройте

Компания Honda во время прошедшего автосалона в Детройте без лишнего шума представила обновленный вариант своего кроссовера Honda CR-V 2019 года. Напомним, что CR-V является одной из немногих моделей бренда, представленных и на российском рынке.

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Версия 2019 года получила некоторые визуальные отличия, а также пересмотренный интерьер при сохранении исходных технических параметров. Из новшеств экстерьера следует выделить обновленные бампера, новый рисунок оптики, сохранившей свои первоначальные формы, иные противотуманные фары и видоизмененные акценты.

Из изменений в салоне отметим не только доработанный мультимедийный комплекс с расширенным функционалом и более качественную «музыку», но и переход к цифровой приборной панели для всех комплектаций. При этом японские разработчики улучшили качество используемого пластика и повысили качество шумоизоляции.

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Набор силовых агрегатов не изменился. В зависимости от рынка кроссовер Honda CR-V предлагается с бензиновыми атмосферниками объемом 2.0 и 2.4 литра, имеющими мощность в 150 и 188 «лошадей», а также турбированным 175-сильным 1.5-литровым двигателем. Кроме того, в ряде стран модель представлена с 1.6-литровым дизелем в версиях на 120 и 160 л.с. соответственно.

Напомним, что в нашей стране Honda CR-V предлагается только с первой парой двигателей. Минимальная цена автомобиля составляет 1 990 000 рублей. Когда рестайлинговый вариант SUV доберется до российского рынка — пока не известно.