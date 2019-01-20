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Volkswagen T-Roc станет самым маленьким кросс-кабриолетом 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Фото-шпионы выложили в Интернет новую порцию фотографий с испытаний компактного немецкого кроссовера Volkswagen T-Roc Convertible, который должен стать наиболее компактным SUV с открытой крышей. В настоящее время модель тестируется в суровых условиях зимней Скандинавии.
На фоне стандартного кроссовера новинка получит двухдверную схему, что потребует внесения изменений в конструкцию кузова для обеспечения необходимой степени прочности. Кроме того, значительно меньше окажется багажный отсек, часть пространства которого будет отдана под механизм складывания мягкой тканевой крыши.
Оформление передней и задней части кузова будет отличаться от стандартного кроссовера только мелкими деталями. Заглянуть в салон шпионам пока не удалось, но с высокой долей вероятности можно говорить об идентичности используемых решений.
Аналогичным должен оказаться и набор доступных для модели турбированных силовых агрегатов. В настоящее время VW T-Roc предлагает на выбор несколько вариантов бензиновых и дизельных моторов объемом от 1.0 до 2.0 литров мощностью в пределах 115-190 «лошадей».
По планам компании Volkswagen, продажи Volkswagen T-Roc Convertible должны стартовать в 2020 году, при этом модель рассматривается исключительно в качестве нишевой.
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Автоновости , Volkswagen T-Roc , Volkswagen
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