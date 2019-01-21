В России взлетели цены на «незамерзайку»

Увеличившиеся ценники на омывающую жидкость заметил один из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Он обратился в ФАС с просьбой взять ситуацию под контроль.

Петров предполагает, что на рынке существует "картельный сговор". По словам депутата, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов идут обильные снегопады, которые осложняют жизнь автомобилистов. А "недобросовестные коммерсанты" пользуются повышенным спросом на омывающую жидкость, лопаты и щетки и "откровенно завышают розничную стоимость продажи".

По оценкам Петрова, перечисленные товары сейчас стоят в разы больше, чем осенью.