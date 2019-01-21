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В России взлетели цены на «незамерзайку» 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Авторамблер
Увеличившиеся ценники на омывающую жидкость заметил один из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Он обратился в ФАС с просьбой взять ситуацию под контроль.
Владимир Петров направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы России Игорю Артемьеву с предложением провести проверку сетевых магазинов, автозаправок и других точек продаж на предмет необоснованного завышения стоимости "незамерзайки", сообщает РИА "Новости".
Петров предполагает, что на рынке существует "картельный сговор". По словам депутата, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов идут обильные снегопады, которые осложняют жизнь автомобилистов. А "недобросовестные коммерсанты" пользуются повышенным спросом на омывающую жидкость, лопаты и щетки и "откровенно завышают розничную стоимость продажи".
По оценкам Петрова, перечисленные товары сейчас стоят в разы больше, чем осенью.
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