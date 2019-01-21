С 4 августа 2019 года в России вступит в силу постановление правительства, обязывающее автовладельца получать госномера того региона, где он зарегистрирован. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, при постановке машины на учет в подразделении ГИБДД будут выдавать номер именно региона прописки автовладельца. В полиции «Коммерсанту» пояснили, что нововведения вызваны «необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов», а также контроля над «состоянием дорожно-транспортной дисциплины и законностью».
С 2013 года в России действуют правила, по которым москвич, купивший авто в Рязанской области, может поставить машину на учет и использовать номер прежнего владельца (в этом случае с кодом региона 62). После вступления в силу новых правил такой возможности не будет: купившему в Рязани машину москвичу будут выдавать московские номера, где бы он ни регистрировал авто.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков пояснил газете, что автовладельцы не заметят изменений, так как они все равно платят транспортный налог по месту регистрации машины.
Он добавил, что к авто с «неместными» номерами сильнее придираются инспекторы ГИБДД.
Борис Ионов, возглавлявший направление регистрации в ГИБДД, заявил «Коммерсанту», что регистрацию машин с номерами любого региона вводили для удобства граждан. По его мнению, для многих покупателей авто в России значима возможность не платить госпошлину в две тысячи рублей за номер, оставив госзнак старого владельца.