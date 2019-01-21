ГИБДД обяжет россиян получать госномера по прописке

С 4 августа 2019 года в России вступит в силу постановление правительства, обязывающее автовладельца получать госномера того региона, где он зарегистрирован. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, при постановке машины на учет в подразделении ГИБДД будут выдавать номер именно региона прописки автовладельца. В полиции «Коммерсанту» пояснили, что нововведения вызваны «необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов», а также контроля над «состоянием дорожно-транспортной дисциплины и законностью».

С 2013 года в России действуют правила, по которым москвич, купивший авто в Рязанской области, может поставить машину на учет и использовать номер прежнего владельца (в этом случае с кодом региона 62). После вступления в силу новых правил такой возможности не будет: купившему в Рязани машину москвичу будут выдавать московские номера, где бы он ни регистрировал авто.

Он добавил, что к авто с «неместными» номерами сильнее придираются инспекторы ГИБДД.

Борис Ионов, возглавлявший направление регистрации в ГИБДД, заявил «Коммерсанту», что регистрацию машин с номерами любого региона вводили для удобства граждан. По его мнению, для многих покупателей авто в России значима возможность не платить госпошлину в две тысячи рублей за номер, оставив госзнак старого владельца.