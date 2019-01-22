Раскрыта информация об обновленном Cadillac XT5

В базе министерства промышленности и информационных технологий Китая обнаружены фотографии рестайлингового Cadillac XT5. От нынешней машины кроссовер отличается косметическими изменениями экстерьера, новым оборудованием и двигателем.

Судя по снимкам, обновленный Cadillac XT5 получит решетку радиатора с рисунком в стиле младшего XT4. Увеличится размер нижнего воздухозаборника в переднем бампере и поменяется внутренняя структура головной оптики: вместо линзы будут использованы светодиодные модули. Также поменяется рисунок фонарей, а их цвет будет различаться в зависимости от уровня оснащения.

carscoops.com

Cadillac XT5 для китайского рынка оснастят новой 2,0-литровой «турбочетверкой», отдача которой составит 241 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Дорестайлинговый кроссовер комплектуется мотором 2.0 LTG в двух степенях форсировки: 250 сил и 400 Нм момента и 269 сил и 400 Нм момента. Кроме того, в гамме есть умеренный гибрид на базе старшего агрегата, дополненного мотором-генератором мощностью 6,6 киловатта (девять лошадиных сил) и 49 Нм момента.

На российском рынке Cadillac XT5 предлагается с атмосферным двигателем 3,6 V6, выдающим 314 лошадиных сил и 368 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» с подрулевыми лепестками. Начальная цена кроссовера составляет 2 890 000 рублей.