Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chevrolet Monza: так выглядит новый Lacetti 

CarClub 51 минуту назад
Фото: Chevrolet
Бюджетные новинки Chevrolet вот уже несколько лет «не про нашу честь». Смотреть за их развитием лучше всего на примере китайского рынка, где марка развила бурную деятельность. Так, недавно возродился компактвэн Orlando, а теперь появилась информация о преемнике модели Lacetti.
Для бюджетного седана выбрали легендарное имя из прошлого — Monza. Помимо названия, спортивные амбиции машины укрепляют комплектации Red Line и RS c обвесом кузова и оригинальным декором. Но этим дело и ограничивается: никакими гонками новинка не грезит.
Двигатели — трехцилиндровые, с наддувом. Младший при объеме в литр выдает 125 л.с., старший имеет 1300 «кубиков» и развивает 163 л.с. С ним состыкован 6-ступенчатый автомат, тогда как базовому мотору положена механическая коробка. Привод — только передний.
В Китае Chevrolet Monza длиной 4630 миллиметров с колесной базой 2640 миллиметров станет более доступной альтернативой «Крузу», длина которого составляет 4666 миллиметров при базе 2700. В переводе на рубли Mona будет стоить в Поднебесной около 900 тысяч.
В плане оборудования машина не будет иметь ничего выдающегося, хотя топовой версии положены популярные в Китае люк в крыше и «кожаная» отделка сидений.
CarClub: последние новости
Малыш вырос: результаты продаж на российском авторынке Lexus рассказал о ценах на кроссовер UX У Казахстана будет своя Lada
Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Monza
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Горячий» BMW X3 M сам себя рассекретил
Водителей машин каршеринга будут снимать на видео
На «Аурусы» выдали ПТС без указания марки и модели1
Россиян обяжут получать госномера по прописке69
Россияне превратили ВАЗ-2108 в Lamborghini
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение