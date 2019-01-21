Chevrolet Monza: так выглядит новый Lacetti

Бюджетные новинки Chevrolet вот уже несколько лет «не про нашу честь». Смотреть за их развитием лучше всего на примере китайского рынка, где марка развила бурную деятельность. Так, недавно возродился компактвэн Orlando, а теперь появилась информация о преемнике модели Lacetti.

Для бюджетного седана выбрали легендарное имя из прошлого — Monza. Помимо названия, спортивные амбиции машины укрепляют комплектации Red Line и RS c обвесом кузова и оригинальным декором. Но этим дело и ограничивается: никакими гонками новинка не грезит.

Двигатели — трехцилиндровые, с наддувом. Младший при объеме в литр выдает 125 л.с., старший имеет 1300 «кубиков» и развивает 163 л.с. С ним состыкован 6-ступенчатый автомат, тогда как базовому мотору положена механическая коробка. Привод — только передний.

В Китае Chevrolet Monza длиной 4630 миллиметров с колесной базой 2640 миллиметров станет более доступной альтернативой «Крузу», длина которого составляет 4666 миллиметров при базе 2700. В переводе на рубли Mona будет стоить в Поднебесной около 900 тысяч.

В плане оборудования машина не будет иметь ничего выдающегося, хотя топовой версии положены популярные в Китае люк в крыше и «кожаная» отделка сидений.