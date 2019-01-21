Пробка на М4 «Дон»: осталось потерпеть один сезон

Трасса М4 «Дон», по которой каждое лето устремляются на юг тысячи отпускников, реконструирована практически полностью. Однако узкий отрезок со светофорами, проходящий через село Лосево и город Павловск, в прошлом году собирал особенно выдающиеся заторы. Это заставило строителей поторопиться со сдачей его объезда.

Участок с 633-го по 715-й километры магистрали может быть сдан на год раньше запланированного срока. Об этом заявил первый заместитель председателя правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко после осмотра хода работ на участке в конце прошлой недели. «Обход планируем сдать в декабре 2019 года», — приводит его слова «Коммерсантъ».

По словам чиновника, компания сейчас решает три проблемные задачи — с газопроводом, электросетями и выкупом фермерского участка. Он также отметил, что на объекте работают около 1600 человек и «почти столько же единиц техники». 35 километров дороги «уже в асфальтобетоне». По оценке Петушенко, в этом году на объекте будет освоено 40 миллиардов рублей.