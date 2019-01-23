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Страховая компания без лицензии продает полисы ОСАГО 

Car.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АО «Образец», зарегистрированное на территории республики Дагестан, выдает полисы ОСАГО и параллельно судится с РСА.
Компания была зарегистрирована в 2017 году в столице Дагестана городе Махачкале. Осенью 2018 года она развернула деятельность по оформлению и продаже полисов ОСАГО. При этом у АО «Образец» нет ни лицензии Центрального банка Российской Федерации, ни уставного капитала в размере 120 миллионов рублей. Не состоит организация и в РСА.
Законностью деятельности дагестанских автостраховщиков заинтересовались в РСА. Но компания «Образец» считает свою деятельность законной. Членом РСА она пока не может стать потому, что у нее нет еще двухлетнего стажа работы в отрасли. То же самое касается и лицензии ЦБ. АО «Образец» в настоящее время подал иск к РСА в Арбитражный суд города Москвы о защите деловой репутации.
Получить лицензию ЦБ на осуществление такой деятельности может организация, которая работает на рынке страховых услуг не менее двух лет. Получается некий замкнутый круг. Это похоже на пробел в российском законодательстве. Каким образом можно решить проблему пока непонятно. Главное чтобы в результате всех этих коллизий не пострадали рядовые автовладельцы.
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Автоновости , Центральный банк России
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