В Британии устроили битву между кроссоверами

В заезде приняли участие Porsche Cayenne Turbo, новый Range Rover Sport SVR и внедорожник Mercedes-AMG G63.

Какие же технические характеристики у каждой из соперничавших машин. Porsche Cayenne Turbo инженеры наделили двигателем на четыре литра и запасом прочности в 550 лошадиных сил. До 100 километров автомобиль может разогнаться за 4,1 секунду.

У Range Rover Sport SVR показатели во многом схожие. Пятилитровый двигатель имеет потенциал 575 «лошадей». Первые сто километров скорости доступны автомобилю за 4 с половиной секунды.

Вначале два транспортных средства состязались на асфальтовом покрытии. На травяном участке дистанции к ним присоединился в качестве соперника Mercedes-AMG G63. У этой машины мотор на те же 4 литра, но с ресурсом в 585 лошадиных сил.

Скоростной порог в сто километров машина способна преодолеть за 4,5 секунды. Максимум составляет на спидометре 220 километров в час.

Все перипетии отображены в видеоролике. Он доставит удовольствие любителям среди премиальных гонок.