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В Британии устроили битву между кроссоверами 

Car.ru + ещё 1 10 часов назад
В заезде приняли участие Porsche Cayenne Turbo, новый Range Rover Sport SVR и внедорожник Mercedes-AMG G63.
Какие же технические характеристики у каждой из соперничавших машин. Porsche Cayenne Turbo инженеры наделили двигателем на четыре литра и запасом прочности в 550 лошадиных сил. До 100 километров автомобиль может разогнаться за 4,1 секунду.
У Range Rover Sport SVR показатели во многом схожие. Пятилитровый двигатель имеет потенциал 575 «лошадей». Первые сто километров скорости доступны автомобилю за 4 с половиной секунды.
Вначале два транспортных средства состязались на асфальтовом покрытии. На травяном участке дистанции к ним присоединился в качестве соперника Mercedes-AMG G63. У этой машины мотор на те же 4 литра, но с ресурсом в 585 лошадиных сил.
Скоростной порог в сто километров машина способна преодолеть за 4,5 секунды. Максимум составляет на спидометре 220 километров в час.
Все перипетии отображены в видеоролике. Он доставит удовольствие любителям среди премиальных гонок.
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Автоновости , Видео , Rover , Porsche Cayenne , Porsche , Land Rover
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