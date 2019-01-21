BlaBlaCar введет проверки по паспорту после убийства клиентки

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортным данным после убийства Ирины Ахматовой. Об этом пишет Комсомольская правда » со ссылкой на пресс-секретаря BlaBlaCar Сергея Авакяна-Ржевского.

Он отметил, что у сервиса уже есть несколько уровней безопасности: верификация по мобильному номеру, электронной почте, система отзывов и рейтингов. Также на любого подозрительного пользователя можно пожаловаться в службу поддержки онлайн.

Авакян-Ржевский отметил, что BlaBlaCar сохраняет техническую информацию пользователей, в том числе IP-адреса. По его словам, личность предполагаемого убийцы Ахматовой установили в том числе благодаря данным, которые сервис передал следствию.

Пресс-секретарь рассказал, что большего доверия заслуживают попутчики, которые давно зарегистрированы, имеют положительные отзывы и высокий средний рейтинг. Перед поездкой попутчикам советуют обмениваться дополнительной информацией друг о друге или делать общее селфи и отправлять знакомым.

29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря, когда поехала из Москвы в Тулу навестить родителей. По дороге она подобрала через сервис BlaBlaCar попутчика — 39-летнего Виталия Чикирева. В конце года ее тело обнаружили под Серпуховом. Мужчину арестовали на два месяца по делу об умышленном убийстве.

СМИ писали, что он уже был судим за изнасилование, разбой и может быть причастен еще к пяти нападениям на женщин в разных регионах России.