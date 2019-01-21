Дилеры предложили ограничить расчет наличными при купле-продаже машин

Глава РОАД пишет, что для автодилеров «крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции», поэтому уверен, что физических лиц следует ограничить в возможности рассчитываться наличными за покупку автомобилей также, как в настоящее время ограничены юридические лица. В настоящее время расчеты наличными между юрлицами по указанию ЦБ не должны превышать сумму в 100 тысяч рублей.

Кроме того Мосеев предлагает снизить для fdnjlbkthjd комиссию за расчёт по банковским картам. Сегодня процентная ставка за эквайринг составляет 1,5 — 2%. Руководитель РОАД считает, что показатели необходимо уменьшить до 0,2 — 0,3%.

«В настоящий момент стоимость эквайринга несет значительную денежную нагрузку на дилеров и зачастую равна марже на автомобиль», — подчеркнул Мосеев.

По его словам, реализация инициативы станет мощным стимулом для увеличения доли безналичных платежей, а применение условий к национальной системе «МИР» позволит получить преимущество перед зарубежными платёжными системами.