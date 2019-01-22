«Авторусь» открыла первый дилерский центр Renault

ГК "Авторусь" подписали договор о сотрудничестве с французским автомобильным брендом Renault

Volkswagen, KIA, Hyundai. Открытие нового центра произошло буквально на днях. Центр Renault открыли в Подольске в мультибрендовом комплексе компании. В нём уже имеются такие марки как: Skoda

В настоящее время главы решают, где будут располагаться будущие новые центры, ведь это точно не предел. В ближайшем будущем Renault планирует совместно с ГК "Авторусь" открыть ещё два центра.

Сейчас в центре можно приобрести автомобиль, также в услуги входит тест-драйв новых автомобилей. Специалисты предлагают клиентам систему trade-in по которой можно сдать старый автомобиль. Площадь центра 1700 кв.м, на территории можно получить полное сервисное обслуживание авто, отремонтировать машину и приобрести запчасти.

В сервисной зоне работают специалисты, которые оказывают услуги по обслуживанию авто любой сложности. Как сообщают специалисты аналитического агентства, российскими дилерами марки Renault было продано около 140 тысяч автомобилей. Марка вошла в 5-ку лидеров по продажам в РФ.