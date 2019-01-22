Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Авторусь» открыла первый дилерский центр Renault 

Car.ru + ещё 2
Фото: car.ru
ГК "Авторусь" подписали договор о сотрудничестве с французским автомобильным брендом Renault.
Открытие нового центра произошло буквально на днях. Центр Renault открыли в Подольске в мультибрендовом комплексе компании. В нём уже имеются такие марки как: Skoda, Volkswagen, KIA, Hyundai.
В настоящее время главы решают, где будут располагаться будущие новые центры, ведь это точно не предел. В ближайшем будущем Renault планирует совместно с ГК "Авторусь" открыть ещё два центра.
Сейчас в центре можно приобрести автомобиль, также в услуги входит тест-драйв новых автомобилей. Специалисты предлагают клиентам систему trade-in по которой можно сдать старый автомобиль. Площадь центра 1700 кв.м, на территории можно получить полное сервисное обслуживание авто, отремонтировать машину и приобрести запчасти.
В сервисной зоне работают специалисты, которые оказывают услуги по обслуживанию авто любой сложности. Как сообщают специалисты аналитического агентства, российскими дилерами марки Renault было продано около 140 тысяч автомобилей. Марка вошла в 5-ку лидеров по продажам в РФ.
Car.ru: последние новости
ТОП-5 авто с низкой вероятностью угона Новую модель Renault заждались покупатели в России В Британии устроили битву между кроссоверами
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Volkswagen , Renault , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Перми женщина погибла после ДТП с участием автобусов
Новую модель Renault заждались покупатели в России
В Москве грузовик въехал в машину Росгвардии
В Британии устроили битву между кроссоверами
В Пакистане произошло крупное ДТП
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
00:15
Водитель фургона спровоцировал аварию на МКАД
ДТП
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение