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Дилеры предлагают ограничить покупку автомобилей за наличные 

Автовести 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов
Под лозунгом борьбы с нелегальным оборотом наличных ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с рядом предложений Центробанку. По сути, речь идет о снижении цены банковских услуг для дилеров, но на деле сложнее может стать покупателям.
Ассоциация автомобильных дилеров России (РОАД) направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предлагает снизить комиссию за эквайринг (прием к оплате платежных карт) по банковским картам примерно в семь раз — с 1,5-2% до 0,2-0,3%. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу РОАД Олега Мосеева, такой шаг станет мощным стимулом к увеличению доли безналичных платежей при покупке автомобилей.
В настоящий момент, как отмечает агентство, дилеры зачастую перекладывают эту финансовую нагрузку на плечи покупателей: при приобретении автомобиля по безналичному расчету его стоимость может вырасти на несколько процентов от заявленной. Соответственно, покупателю становится выгоднее рассчитываться наличными, экономя все те же проценты. Как отмечают дилеры, компенсировать стоимость эквайринга за счет покупателя приходится потому, что зачастую комиссия "съедает" всю маржу дилера от продажи автомобиля.
При этом Олег Мосеев параллельно с просьбой о снижении комиссий предлагает еще и ограничить покупателям возможность рассчитываться наличными. РОАД приводит в пример указания ЦБ касательно юридических лиц, согласно которым максимально допустимый платеж наличными при расчетах составляет 100 000 рублей.
Стоит также отметить, что некоторые эксперты агентства в качестве неоспоримых плюсов от снижения банковских комиссий называют не только собственно увеличение доли безналичных платежей, но и более оперативную реализацию автомобилей дилерами, и развитие торговли автомобилями онлайн.
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Автоновости , Эльвира Набиуллина , Олег Мосеев , Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" , Центральный банк России
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