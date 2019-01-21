Каршеринг планирует создать черный список клиентов

Госдуме предложили усилить ответственность для арендаторов машин каршеринга, в частности, создать черный список клиентов. Такие поправки в законодательство планирует разработать депутат Михаил Романов

Как напомнил парламентарий, сейчас взять машину в аренду можно по упрощенной системе: нужно лишь иметь деньги на карте, привязанной к смартфону, и установить мобильное приложение. В такой ситуации отсутствует контроль за состоянием здоровья арендатора, который сядет за руль машины, подчеркнул Романов. "Наверняка, если бы ключи от арендуемой машины выдавал менеджер, он не доверил бы автомобиль, за который отвечает, пьяному водителю", — добавил он. По этой причине депутат считает необходимым "установить государственный надзор за системой "каршеринга", создать механизмы контроля состояния здоровья водителей, использующих этот сервис".

Парламентарий пообещал разработать поправки в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, чтобы ввести дополнительную ответственность для арендаторов машин каршеринга. "Возможно, следует создать черный список клиентов, нарушивших ПДД с тяжкими последствиями", — цитирует Романова РИА Новости . В числе других мер депутат предложил "установить особый контроль над техническим состоянием сдаваемых в аренду автомобилей, обратить на них чрезвычайное внимание дорожной полиции ".

Ранее стало известно, что автомобили каршеринга планируют оснастить скрытыми камерами. Это позволит снизить число краж в арендованных машинах, считают авторы инициативы. Уточняется, что из каршеринговых машин за последнее время украли свыше 20 тысяч литров омывающей жидкости, а также более двух тысяч щеток для очистки снега. Кроме того, пропадали магнитолы, коврики, рули и сиденья.