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В Нижневартовске рассказали о борьбе с пробками 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Нижневартовске рассказали о работе по борьбе с пробками, сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию.
Например, на центральных улицах перенастраивают светофоры. Затем систему «зелёной волны» внедрят во всём городе.
«Мы завершили работы на улице Мира. Если раньше там можно было встать на полчаса, то теперь проехать можно минут за 10-15», — заявил вице-мэр Максим Коротаев.
По его словам, власти подходят к борьбе с пробками комплексно. Помимо управления светофорами, нужно расширять перекрёстки, строить дополнительные полосы, добавил он.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Ростовской области на ремонт дорог в 2019 году выделят 2,5 млрд рублей.
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