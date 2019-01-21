Новую модель Renault заждались покупатели в России

Результаты опросов и онлайн голосований демонстрируют высокую заинтересованность россиян в модели Renault Arkana.

Конкурировать француженке приходится с расчетливой чешской моделью Skoda Karoq.

Машину россияне помнят еще с прошлогоднего автосалона в столице. Тогда показали выставочный образец. Но по заверениям производителей — изменения во внешности и конструкции будут минимальные.

Модель получит базовый двигатель — совместный с ВАЗ мотор 1,6 л (112 л.с.). При покупке машины придется выбирать одну из десяти модификаций и уровней комплектации.

Пока компания Renault не объявила цены на Arkana, но продажи должны пойти со второго квартала. Не сообщается также, придет машина на смену устаревшей модели, или займет свою нишу.