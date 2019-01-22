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Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Если при среднем показателе столбика термометра ниже нуля двигатель не срабатывает, следует проверить техническое состояние транспорта.
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что делать, если машина не заводится в холодную погоду. По его словам, у новых авто такая проблема встречается реже — аккумулятор справляется с работой на морозе.
Моржаретто пояснил, что машина с зимним топливом должна без труда заводиться при температуре до -25 градусов, а некоторые модели рассчитаны на езду и при -40. Если при среднем показателе столбика термометра ниже нуля двигатель не срабатывает, следует проверить техническое состояние транспорта.
«В случае, если машиной водитель пользуется редко, нужно хоть раз в несколько дней прогревать транспортное средство. Нужно порой давать мотору проснуться», — рассказал Моржаретто изданию iReactor.
Также автоэксперт отметил, что любой водитель должен быть готов к тому, что аккумулятор может «сесть» на морозе. В этой ситуации поможет подзарядка с помощью прикуривателя.
Моржаретто напомнил об аккуратности вождения в зимний период. Эксперт рекомендует на время отказаться от резких маневров и быть предсказуемым на дорогах — это позволит снизить риск ДТП.
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Комментарии13
Автоновости , Видео , Игорь Моржаретто
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