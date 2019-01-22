Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы

Если при среднем показателе столбика термометра ниже нуля двигатель не срабатывает, следует проверить техническое состояние транспорта.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что делать, если машина не заводится в холодную погоду. По его словам, у новых авто такая проблема встречается реже — аккумулятор справляется с работой на морозе.

Моржаретто пояснил, что машина с зимним топливом должна без труда заводиться при температуре до -25 градусов, а некоторые модели рассчитаны на езду и при -40. Если при среднем показателе столбика термометра ниже нуля двигатель не срабатывает, следует проверить техническое состояние транспорта.

«В случае, если машиной водитель пользуется редко, нужно хоть раз в несколько дней прогревать транспортное средство. Нужно порой давать мотору проснуться», — рассказал Моржаретто изданию iReactor.

Также автоэксперт отметил, что любой водитель должен быть готов к тому, что аккумулятор может «сесть» на морозе. В этой ситуации поможет подзарядка с помощью прикуривателя.

Моржаретто напомнил об аккуратности вождения в зимний период. Эксперт рекомендует на время отказаться от резких маневров и быть предсказуемым на дорогах — это позволит снизить риск ДТП.