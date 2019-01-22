Renault RBC — новый бюджетник из Франции

Компания Renault планирует весной нынешнего года провести презентацию своего компактвэна Renault RBC , предназначенного для развивающихся рынков. В первую очередь, модель предназначена для индийского рынка, где и начнутся первые продажи авто в июле-августе 2019 года.

Автомобиль является перелицованным вариантом популярного в Азии Datsun Cross. При своих компактных размерах модель обладает салоном с тремя рядами кресел и семью посадочными местами. Внешность Renault RBC пока держится в секрете, но судя по шпионским фотографиям, экстерьер новинки будет иметь много общего с ультра-бюджетником Renault Kwid , популярным на индийском рынке.

Известно, что кроссовер получит безальтернативный 1.2-литровый бензиновый мотор, обладающий мощностью в 78 «лошадей». Выбор трансмиссий будет представлен «механикой» и вариатором. Естественно, ни о каком полном приводе речи не идет.

С учетом того, что в Индии высокий спрос в первую очередь на недорогие автомобили, новый Renault RBC в базе будет иметь минимальный состав оборудования с единственной подушкой безопасности, ABS и аудиоподготовкой. Это позволило снизить стоимость до 450 тысяч рупий, что по текущему курсу составляет не больше 420 тысяч рублей.

Все остальные опции, включая очень нужный в Индии кондиционер, будут доступны за доплату для более дорогостоящих комплектаций.