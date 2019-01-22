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Renault RBC — новый бюджетник из Франции 

Allroader.ru 4 часа назад
Фото: Autocar India
Компания Renault планирует весной нынешнего года провести презентацию своего компактвэна Renault RBC, предназначенного для развивающихся рынков. В первую очередь, модель предназначена для индийского рынка, где и начнутся первые продажи авто в июле-августе 2019 года.
Автомобиль является перелицованным вариантом популярного в Азии Datsun Cross. При своих компактных размерах модель обладает салоном с тремя рядами кресел и семью посадочными местами. Внешность Renault RBC пока держится в секрете, но судя по шпионским фотографиям, экстерьер новинки будет иметь много общего с ультра-бюджетником Renault Kwid, популярным на индийском рынке.
Известно, что кроссовер получит безальтернативный 1.2-литровый бензиновый мотор, обладающий мощностью в 78 «лошадей». Выбор трансмиссий будет представлен «механикой» и вариатором. Естественно, ни о каком полном приводе речи не идет.
С учетом того, что в Индии высокий спрос в первую очередь на недорогие автомобили, новый Renault RBC в базе будет иметь минимальный состав оборудования с единственной подушкой безопасности, ABS и аудиоподготовкой. Это позволило снизить стоимость до 450 тысяч рупий, что по текущему курсу составляет не больше 420 тысяч рублей.
Все остальные опции, включая очень нужный в Индии кондиционер, будут доступны за доплату для более дорогостоящих комплектаций.
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Автоновости , Datsun , Renault , Renault Kwid , РБК
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