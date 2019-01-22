Водителям общественного транспорта разрешат надеть нейрокепки

Директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов рассказал РИА Новости о возможном внедрении технических средств безопасности, которые не дадут водителям общественного транспорта заснуть за рулём. Разработчики подготовили три проекта: нейрокепка, браслет, измеряющий ритм сердца и видеокамера, анализирующая поведение водителя за рулём.

Наиболее перспективная система контроля бодрствования — нейрокепка. Это головной убор, оборудованный датчиками, измеряющими активность мозга, которые анализируют показатели утомления, потери концентрации, а также мышечной активности человека за рулём. Если водитель начинает засыпать, устройство издаёт пронзительный звуковой сигнал.

Ещё одно средство безопасности — браслет, измеряющий ЭКГ. Когда водитель утомлён, ритм его пульса снижается, устройство начинает вибрировать. По информации агентства, такие браслеты уже используют сотрудники РЖД

Наконец, избежать ДТП можно, используя специальную видеокамеру, установленную в салоне общественного транспорта, которая анализирует поведение водителя. В случае если он начинает реже моргать или «клевать носом», аппаратура предупреждает человека о том, что он засыпает.

Александр Семёнов уверяет что, все три технологии уже обсуждают в Минтрансе , но уже готовят под инициативу законодательные акты.

«Необходимое законодательство, мы рассчитываем, что появится в конце 2019 года. В проекте все заинтересованы, все хотят, чтобы смертность на дорогах уменьшалась», — заявил Семёнов.

По его словам, нейрокепками уже оснастили водителей шести школьных автобусов в Новгородской области. Проектом также заинтересовались представители администраций Оренбурга, Белгорода, Московской области и Москвы.