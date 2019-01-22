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Водителям общественного транспорта разрешат надеть нейрокепки 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов рассказал РИА Новости о возможном внедрении технических средств безопасности, которые не дадут водителям общественного транспорта заснуть за рулём. Разработчики подготовили три проекта: нейрокепка, браслет, измеряющий ритм сердца и видеокамера, анализирующая поведение водителя за рулём.
Наиболее перспективная система контроля бодрствования — нейрокепка. Это головной убор, оборудованный датчиками, измеряющими активность мозга, которые анализируют показатели утомления, потери концентрации, а также мышечной активности человека за рулём. Если водитель начинает засыпать, устройство издаёт пронзительный звуковой сигнал.
Ещё одно средство безопасности — браслет, измеряющий ЭКГ. Когда водитель утомлён, ритм его пульса снижается, устройство начинает вибрировать. По информации агентства, такие браслеты уже используют сотрудники РЖД.
Наконец, избежать ДТП можно, используя специальную видеокамеру, установленную в салоне общественного транспорта, которая анализирует поведение водителя. В случае если он начинает реже моргать или «клевать носом», аппаратура предупреждает человека о том, что он засыпает.
Александр Семёнов уверяет что, все три технологии уже обсуждают в Минтрансе, но уже готовят под инициативу законодательные акты.
«Необходимое законодательство, мы рассчитываем, что появится в конце 2019 года. В проекте все заинтересованы, все хотят, чтобы смертность на дорогах уменьшалась», — заявил Семёнов.
По его словам, нейрокепками уже оснастили водителей шести школьных автобусов в Новгородской области. Проектом также заинтересовались представители администраций Оренбурга, Белгорода, Московской области и Москвы.
Комментарии
Автоновости , Александр Семенов , Минтранс РФ , РЖД , РИА Новости
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