Китайская Geely сделала «дешевый BMW X4»

Компания Geely распространила новую порцию изображений своего нового кросс-купе, построенного вместе с Volvo . Будущей новинке, которая отправится на конвейер уже в нынешнем году, обещаны "выдающаяся управляемость и эстетическая привлекательность".

Судя по официальным изображениям кроссовера, новинка от Geely, которая пока известна под обозначением FY11, получит весьма агрессивное "лицо" с большими воздухозаборниками, светодиодную оптику, динамичный силуэт и внушительные колесные диски. При длине в 4 605 мм и колесной базе в 2700 мм кросс-купе получилось несколько компактнее, чем тот же BMW X4 текущего поколения, но заметно крупнее, чем соплатформенный Volvo XC40

Geely FY11 называют первой моделью концерна, построенной на разработанной вместе со шведами модульной платформе CMA. Между тем, в арсенале Geely уже есть несколько моделей, базирующихся на этой архитектуре — правда, на рынок они выходят под специально созданным премиальным брендом Lynk&Co.

СМИ Китая

Соответственно, ожидать каких-то технических сюрпризов от Geely FY11 пока не приходится, хотя создатели кросс-купе уже и заявили о переработке кинематики подвески в сторону улучшения управляемости. Пока кроссоверу обещан только один двигатель — известный по Volvo XC40 двухлитровый бензиновый турбомотор. На российских версиях XC40 он развивает до 249 л.с., но для FY11 китайцы, вероятнее всего, остановятся на цифре в 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

Geely

Сопровождаться мотор будет опциональной системой полного привода, хотя "в базе" ведущими станут передние колеса. Судя по опубликованным недавно шпионским фото интерьера кроссовера, система полного привода получит несколько режимов работы: на центральном тоннеле новинки отчетливо различима "шайба" выбора предустановок.

Кроме того, по слухам, Geely FY11 можно будет оснастить и более доступным силовым агрегатом — позаимствованным опять-таки у XC40 полуторалитровым турбомотором с отдачей порядка 177 л.с. В качестве коробки передач пока упоминается только семиступенчатый робот.

Официальный дебют кросс-купе (вполне вероятно, уже под полноценным именем) должен состояться в ближайшие недели. Перспективы появления Geely FY11 в России пока неясны: как сообщили АвтоВестям в представительстве марки, такого решения пока не принято.