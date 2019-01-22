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Chery Tiggo 8 готовится к обновлению 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Chery
Китайский кроссовер Chery Tiggo 8 появился в продаже только в середине 2018 года, а производитель уже готовит обновленный вариант автомобиля.
Инсайдеры считают, что презентация новинки может состояться в Шанхае весной нынешнего года, при этом не исключен вариант, при котором новая версия будет рассматриваться в качестве топового исполнения для флагманского кроссовера в линейке Chery
Исходя из размещенных на сайте минпромышленности Китая материалов, можно отметить, что кроссовер обзаведется полностью новой радиаторной решеткой, получит ходовые огни по типу «кубики льда» (такое решение уже давно используется в компании KIA), а также незначительно переработанную головную оптику.
Информация об изменениях в салоне базируется исключительно на шпионских фотографиях. Они позволяют заметить, что новый Chery Tiggo 8 станет обладателем мультимедиа-комплекса с "парящим" над торпедо дисплеем увеличенной диагонали.
Главное техническое новшество заключается в применении нового 1.6-литрового турбированного мотора, развивающего до 197 «лошадей» мощности. Для сравнения, сегодня модель оснащается 145-сильным 1.5-литровым бензиновым двигателем, совершенно не соответствующим статусу флагмана.
Трансмиссия для нового агрегата будет предложена роботизированная. Привод только передний, так как шасси Chery не предусматривает возможности подключения двух осей.
Напомним, что в российском представительстве Chery ранее сообщали о том, что в перспективе Tiggo 8 может появиться и на нашем рынке, но никакой конкретики по данному вопросу пока нет.
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Автоновости , Chery , Kia , Chery Tiggo
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