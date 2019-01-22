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Ford задумался о выпуске электрического пикапа 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford намерена выпустить электрическую и гибридную версию пикапа F-Series. Об этом исполнительный директор марки Джим Хэккет заявил на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry.
«Мы собираемся электрифицировать F-серию, — сказал Хэккет. — И добавить в линейку гибридные и электрические версии. То же самое будет сделано и для модели Transit».
При этом Хэккет не сообщил сроки выхода на рынок «зеленых» версий пикапа и какие модификации будут электрифицированы первыми.
Ранее Ford заявил, что к 2020 году линейка марки на 90 процентов будет состоять из внедорожников и пикапов. Стратегический план также предусматривает поэтапный выпуск гибридных модификаций наиболее популярных моделей (F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco), а также массовое производство нового поколения электромобилей.
Пикапы F-серии — самые продаваемые модели марки. За 2018 год было реализовано 1 080 757 автомобилей, что на 0,4 процента больше, чем годом ранее. Ford F-Series занимает вторую строчку в рейтинге общемировых продаж, где уступает только Toyota Corolla, продажи которой составили 1 181 445 экземпляров.
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Автоновости , Ford F-Series , Toyota , Toyota Corolla , ДОЙЧЕ Банк , Ford
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