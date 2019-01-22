Ford задумался о выпуске электрического пикапа

Компания Ford намерена выпустить электрическую и гибридную версию пикапа F-Series. Об этом исполнительный директор марки Джим Хэккет заявил на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry.

«Мы собираемся электрифицировать F-серию, — сказал Хэккет. — И добавить в линейку гибридные и электрические версии. То же самое будет сделано и для модели Transit».

При этом Хэккет не сообщил сроки выхода на рынок «зеленых» версий пикапа и какие модификации будут электрифицированы первыми.

Ранее Ford заявил, что к 2020 году линейка марки на 90 процентов будет состоять из внедорожников и пикапов. Стратегический план также предусматривает поэтапный выпуск гибридных модификаций наиболее популярных моделей (F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco), а также массовое производство нового поколения электромобилей.