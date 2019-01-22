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Придуман новый способ избежать штрафа за парковку 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Подписчик группы «Синие ведерки» в Facebook рассказал о новом способе избежать штрафа за неоплату парковки: он надевает на номер вторую рамку, перекрывающую цифры.
Он пояснил остальным пользователям, что установил рамку, взяв болты «подлиннее».
Мужчина заявил, что инспекторы московского паркинга не имеют права отвинчивать рамки. Однако ему возразили, что по новым правилам у инспекторов есть полномочия «удалить препятствия, находящиеся на номере и мешающие фотофиксации».
О разных методах маскировки номера рассказывал Autonews.ru. Среди самых популярных методов портал называл защитную пленку, которая наносится поверх букв и цифр, повторяя рельеф номера. Из-за нее камера «видит» на номере только белое пятно, но пленка быстро приходит в негодность из-за воды и грязи.
Также водители устанавливали «дополнительные» номера со смешными надписями сверху основных. Шуточные номера, как и госзнаки, покрывали световозвращающей краской, что вводило в заблуждение камеры.
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Автоновости
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