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Обновленный Renault Logan 

Car.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Car.ru
Обновленная модель Renault Logan, получила не только новую внешность, но и изменение технических параметров.
Под капотом, устанавливается новый бензиновый 1,0-литровый, трехцилиндровый двигатель. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Машина была представлена на ранке в средней комплектации ZEN+. Автомобиль представляет собой простой, но при этом популярный седан, который с каждым годом становится более востребованным в нашей стране.
Несмотря на появление некоторых изменений во внешности, модель осталась узнаваемой. Главным изменением стали светодиодные С-образные ходовые огни. Некоторые изменения были достигнуты в бамперах, а так же решетке радиатора. Салон машины простой, что говорит об экономности французских производителей. Все материалы, использованные в отделке, являются достаточно не дорогими, но при этом отличаются практичностью и долговечностью.
Еще одним преимуществом обновленного автомобиля стал большой и вместительный багажник, объемом 510 литров. При желании, водители могут дополнительно оборудовать свою машину заводским газовым оборудованием, заплатив за него дополнительно.
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Автоновости , Renault Logan , Renault
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