Обновленный Renault Logan

Обновленная модель Renault Logan , получила не только новую внешность, но и изменение технических параметров.

Под капотом, устанавливается новый бензиновый 1,0-литровый, трехцилиндровый двигатель. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Машина была представлена на ранке в средней комплектации ZEN+. Автомобиль представляет собой простой, но при этом популярный седан, который с каждым годом становится более востребованным в нашей стране.

Несмотря на появление некоторых изменений во внешности, модель осталась узнаваемой. Главным изменением стали светодиодные С-образные ходовые огни. Некоторые изменения были достигнуты в бамперах, а так же решетке радиатора. Салон машины простой, что говорит об экономности французских производителей. Все материалы, использованные в отделке, являются достаточно не дорогими, но при этом отличаются практичностью и долговечностью.

Еще одним преимуществом обновленного автомобиля стал большой и вместительный багажник, объемом 510 литров. При желании, водители могут дополнительно оборудовать свою машину заводским газовым оборудованием, заплатив за него дополнительно.