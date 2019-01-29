Renault полностью рассекретила новый Clio

Почти 70% времени у дизайнеров ушло на разработку интерьера пятого поколения компактного хэтчбека. Однако и других новшеств хватает — изменились габариты автомобиля, а в моторной линейке появились новые агрегаты.

Сменивший поколение Renault Clio базируется на модернизированной платформе CMF-B, в результате чего автомобиль «скинул» 22 килограмма. При длине 4 048 мм (-14 мм) хэтчбек стал шире на 66 мм и на 30 мм ниже предшественника. А в дизайне появились общие черты с последним Megane.

Но своей гордостью шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер называет работу, которая была проведена над интерьером модели. Над центральной консолью теперь возвышается вертикально расположенный экран мультимедийной системы диагональю 9,3 дюйма. Для топовых версий Clio предусмотрена цифровая приборная панель, диагональ которой, в зависимости от комплектации, варьируется от 7 до 10 дюймов.

В салоне установили кресла новой конструкции, благодаря чему удалось освободить 26 мм дополнительного пространства для ног пассажиров второго ряда. Увеличился и объем багажника — он составляет 330-391 литра.

Новый Renault Clio появится на рынке с базовым трехцилиндровым двигателем объемом 1 литр мощностью 65 и 75 л.с. Также предусмотрен более мощный бензиновый турбомотор мощностью 100 и 130 л.с., а дизельная линейка представлена агрегатами объемом 1,5 литра, которые выдают 85 и 115 «сил».

Публичная премьера пятого поколения Renault Clio состоится 5 марта на автосалоне в Женеве.

Как сообщал «Авторамблер», в России Clio не продается. В 2017 году французский автопроизводитель поставлял RS-версию этой модели из-за рубежа, однако из-за высокой стоимости «Клио» так и не стал популярным, а вскоре и вовсе пропал с рынка.