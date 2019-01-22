В Россию приедет новая версия Mitsubishi Outlander

Hyundai и Skoda. Модельный ряд Mitsubishi в России скоро пополнится "семейной" версией кроссовера Outlander, которая составит конкуренцию аналогичным исполнениям у Kia

На ежегодной конференции компания ООО "ММС Рус", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi России, подтвердила, что на наш рынок в этом году вернется 7-местная версия кроссовера Outlander. Ориентировочно это случится в середине года, но другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в 2018 году обновленный 5-местный Mitsubishi Outlander встал на конвейер завода "ПСМА Рус" в Калуге и в сентябре начла поступать к официальным дилерам японской марки.

С января 2019 года из-за роста НДС все машины компании подорожали и теперь начальная стоимость модернизированного Outlander 2019 модельного года составит 1 689 000 за базовую версию Inform CVT 2WD с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л.с. (196 Нм) и вариатором.

Самый доступный полноприводный "Аутлэндер" с аналогичным двигателем теперь обойдется в 1 854 000 рублей.

Диапазон цен на более мощный вариант 2,4 л AWD на 167 л.с. (222 Нм) составляет 2 126 000 — 2 279 000 млн рублей, а топовый Mitsubishi Outlander GT 3,0 л Sport мощностью 227 л.с. (291 Нм) с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом S-AWC стоит 2 462 000 рублей.

Кроссовер получил трехсекционную переднюю оптику, а самая дорогая комплектация Ultimate — головной свет Full LED и светодиодные противотуманки. Полноприводные версии обзавелись электрическим "ручником" и воздуховодами для задних пассажиров, причем при наличии мультимедийной системы Mitsubishi Connect сзади появятся и дополнительные USB-разъемы.

Для всех версий заявлены подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом "одного касания", сиденья с улучшенными профилем и боковой поддержкой, а также иная накладка на центральной консоли и дверных панелях. Вдобавок в Mitsubishi заявляют, что улучшили шумоизоляцию и поработали над настройками подвески.

Остальные визуальные изменения сводятся к видоизмененным бамперам, новой решетке радиатора декоративных "бумерангам" спереди. Чуть изменился дизайн колесных дисков, а у топ-версий 2,4 л появился увеличенный задний спойлер.