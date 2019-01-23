Lexus в 2018 году установил рекорд продаж в России

Дилеры Lexus в России установили рекорд по объёму реализованных автомобилей.

За 2018 год было продано около 25 тысяч транспортных средств бренда, а это практически на 3% больше, чем в 2017. В сегменте премиальных авто Lexus удалось достичь хороших результатов и даже занять почётную "бронзу" в данном сегменте.

Самой востребованной моделью стал кроссовер RX. Модель купили 9800 раз, можно сказать, что ранее такой популярности не наблюдалось. На втором месте расположился кроссовер NX, в 2018 году его продали 7225 раз. И в тройку вошёл внедорожник LX.

Также специалисты отмечают, что очень популярной среди российских водителей является модель ES. Автомобиль является достаточно популярным в линейке седанов.

Уже с начала 2019 года бренд Lexus начинает принимать предварительные заказы на новый авто Lexus Ux.