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Lexus в 2018 году установил рекорд продаж в России 

Car.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Car.ru
Дилеры Lexus в России установили рекорд по объёму реализованных автомобилей.
За 2018 год было продано около 25 тысяч транспортных средств бренда, а это практически на 3% больше, чем в 2017. В сегменте премиальных авто Lexus удалось достичь хороших результатов и даже занять почётную "бронзу" в данном сегменте.
Самой востребованной моделью стал кроссовер RX. Модель купили 9800 раз, можно сказать, что ранее такой популярности не наблюдалось. На втором месте расположился кроссовер NX, в 2018 году его продали 7225 раз. И в тройку вошёл внедорожник LX.
Также специалисты отмечают, что очень популярной среди российских водителей является модель ES. Автомобиль является достаточно популярным в линейке седанов.
Уже с начала 2019 года бренд Lexus начинает принимать предварительные заказы на новый авто Lexus Ux.
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