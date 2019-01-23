Самая «отвратительная» реплика Ferrari найдена в Малайзии

В сети появились фотографии автомобиля, владелец которого постарался сделать его похожим на суперкар Ferrari , передаёт портал Car.ru Результат работы умельца из Малайзии пользователи назвали «самой худшей репликой» итальянского бренда за всю историю.

На снимках видно, что машина явно требует доработки. Автомобиль напоминает Ferrari своими кузовными панелями, обвешанными вокруг стального каркаса. У реплики отсутствуют лобовое и боковые стекла, а вместо фар видны фонарики, прикреплённые к кузову на скотч. Кроме того, умельцу предстоит ещё поработать над салоном своего «суперкара».

По информации автора статьи, разработчик поместил двигатель в переднюю часть автомобиля, в то время как у оригинала силовой агрегат расположен сзади.

Ранее в сети появилось фото ВАЗ-2108, которую российские умельцы превратили в копию спортивного суперкара Lamborghini . Известно, что под капотом тюнингованной машины остался «родной» двигатель, однако форма кузова имеет узнаваемые черты итальянского бренда.

В отличие от малайзийского коллеги отечественные специалисты завершили свой проект, чем вызвали восхищение экспертов, которые признали, что с новыми деталями кузова «восьмёрка» приобрела «мощный и атлетичный вид».