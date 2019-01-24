Карлос Гон подал в отставку

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Карлос Гон покинул пост главы Renault 

Газета.Ru + ещё 12 55 минут назад
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg Television сообщил, что арестованный в Японии Карлос Гон ушел с поста главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, передает Reuters.
По имеющейся информации, Гон покинул свой пост вечером 23 января.
Как отмечается, сегодня, 24 января в 9.00 GMT (12.00 мск) состоится совещание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о назначении на его должность главы Michelin Жана-Доминика Сенара.
Ранее сообщалось, что Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн
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Автоновости , Видео , Nissan , Renault , Mitsubishi , Bloomberg , Reuters
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