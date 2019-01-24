Карлос Гон подал в отставку

Карлос Гон покинул пост главы Renault

Nissan — Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg Television сообщил, что арестованный в Японии Карлос Гон ушел с поста главы автомобильного альянса Renault Mitsubishi , передает Reuters

По имеющейся информации, Гон покинул свой пост вечером 23 января.

Как отмечается, сегодня, 24 января в 9.00 GMT (12.00 мск) состоится совещание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о назначении на его должность главы Michelin Жана-Доминика Сенара.

Ранее сообщалось, что Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн