Летающие машины станут нормой в Японии в 2030-х годах

QutoМинистерство экономики, торговли и промышленности, а также общественный и частный комитет Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии представили дорожную карту, направленную на создание и популяризацию летающих автомобилей.

По информации Response, испытательные полёты нового вида техники в Японии начнутся с 2019 года, а производство стартует в 2020-2023 годах. Готовые транспортные средства будут показаны на выставке Expo в Осаке в 2025 году. Массовыми летающие автомобили должны стать к 2030 году.

Летающие автомобили будут использоваться для перемещения грузов и людей как в городах, так и в сельской местности. Предполагается, что новый вид транспорта найдёт применение в экстренных службах, а также будет использоваться в развлекательных целях.

Для реализации дорожной карты в Японии будут разработаны стандарты безопасности и технической сертификации. Пристальное внимание специалисты уделят системам автономного управления и использованию электрической тяги.