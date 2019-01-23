Умершего россиянина оштрафовали за пьяное вождение

Прокуратура Новгородской области добилась отмены решения суда, по которому умершего человека оштрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет опьянения за рулём, говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

По информации пресс-службы прокуратуры, в феврале 2017 года мировой судья участка №13 Новгородского судебного района признала водителя виновным в том, что он не стал проходить экспертизу. Однако позже выяснилось, что нарушитель в указанное время был уже давно мёртв.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что фамилию, имя и отчество умершего сотрудникам ГИБДД назвал человек, которого автоинспекторы действительно остановили за нетрезвое вождение автомобиля. У нарушителя не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность. В протокол были внесены данные, которые мужчина устно сообщил правоохранителям.

Прокуратура опротестовала решение суда и потребовала прекратить административное преследование покойника. Областной суд требование удовлетворил. В настоящее время дело закрыто.

Судебные разбирательства ждут настоящего нарушителя ПДД. По информации ведомства, его личность уже установлена.