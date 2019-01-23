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Умершего россиянина оштрафовали за пьяное вождение 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Новгородской области добилась отмены решения суда, по которому умершего человека оштрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет опьянения за рулём, говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.
По информации пресс-службы прокуратуры, в феврале 2017 года мировой судья участка №13 Новгородского судебного района признала водителя виновным в том, что он не стал проходить экспертизу. Однако позже выяснилось, что нарушитель в указанное время был уже давно мёртв.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что фамилию, имя и отчество умершего сотрудникам ГИБДД назвал человек, которого автоинспекторы действительно остановили за нетрезвое вождение автомобиля. У нарушителя не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность. В протокол были внесены данные, которые мужчина устно сообщил правоохранителям.
Прокуратура опротестовала решение суда и потребовала прекратить административное преследование покойника. Областной суд требование удовлетворил. В настоящее время дело закрыто.
Судебные разбирательства ждут настоящего нарушителя ПДД. По информации ведомства, его личность уже установлена.
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Автоновости , Генпрокуратура РФ , ГИБДД
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