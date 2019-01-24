В Subaru прокомментировали остановку производства

Российское представительство бренда выступило с заявлением о проблемах, которые возникли на главном заводе Subaru

В пресс-службе "Субару Мотор" подтвердили, что предприятие в префектуре Гунма, которое выпускает более 60% всех автомобилей бренда, в том числе экспортных, приостановило работу. Причиной послужило то, что на некоторых собранных машинах был обнаружен дефект электроусилителя руля, что может негативно повлиять на процесс вождения и привести к нежелательным последствиям.

Проблемный электроусилитель получили кроссоверы XV, Forester и седаны Impreza, которые были произведены с конца декабря прошлого года по 16 января нынешнего. Неисправность обнаружили в середине января, после чего было принято решение о приостановке работы конвейера. Сборка возобновится не ранее 28 января, уточнил представитель Subaru.

Те автомобили, на которые установили дефектные детали, уже отправлены на доработку. Отзывная компания не потребовалась — ни один потенциально проблемный автомобиль не был передан конечному покупателю.