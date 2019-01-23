Названы самые надежные подержанные авто в России 

Аналитики Carprice составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет, сообщают «Известия». Первое место по надежности разделили Infiniti QX50 I Рестайлинг, Mazda CX5 I Рестайлинг и Land Rover Discovery Sport.
Все три машины получили одинаковое число баллов (по пять каждый). На второй строчке оказался кроссовер Lexus RX III Рестайлинг (4,98 балла). За ним следует Toyota Highlander (4,98 балла).
В пятерку самых надежных также вошли BMW 4er (4,96 балла) и Toyota Land Cruiser 200 Рестайлинг 2 (4,96 балла).
Топ наименее надежных возглавил автомобиль Daewoo Matiz I Рестайлинг (3,35 балла), за ним следуют Lifan Smily (3,72 балла) и Lifan Solano (4,03 балла).
Четвертая строчка досталась Peugeot Partner II Рестайлинг (4,04 балла), а пятая — Citroen DS4 (4,05 балла).
Рейтинг был составлен на основании осмотра 128 692 легковых машин с пробегом.
Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования национального проекта «Автомобиль года в России». Лучшими авто 2018-го года в России в четырех потребительских сегментах стали Subaru Forester, LADA Largus, Toyota Land cruiser Prado и Škoda Kodiaq.
В сегмент «Надежные автомобили» вошли машины, лучше всего адаптированные к российскому климату. Toyota Land Cruiser Prado заняла в этой группе первое место, второе место досталось Subaru Forester, а замыкает тройку лидеров Toyota Camry.