Названы самые надежные подержанные авто в России

Аналитики Carprice составили рейтинг лучших и худших подержанных машин в возрасте от трех до пяти лет, сообщают «Известия» . Первое место по надежности разделили Infiniti QX50 I Рестайлинг, Mazda CX5 I Рестайлинг и Land Rover Discovery Sport.

Все три машины получили одинаковое число баллов (по пять каждый). На второй строчке оказался кроссовер Lexus RX III Рестайлинг (4,98 балла). За ним следует Toyota Highlander (4,98 балла).

Рейтинг был составлен на основании осмотра 128 692 легковых машин с пробегом.